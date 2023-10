I vari account di Facebook, Instagram, Google, X/Twitter, Amazon, WhatsApp, WordPress ecc.. sono un po’ come una cassaforte, infatti conservano foto, documenti, informazioni personali e tutti questi sono file che fanno gola agli hacker.

Per aumentare la sicurezza di queste casseforti la prima cosa da fare è usare una password diversa per ogni account: non sempre la stessa, crearla “strana” e non il solito nome proprio o il codice 1234, ma password con lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli (!$%&/.,….), e annotarla da qualche parte (ma non nello smartphone!).

La seconda cosa da fare è l’attivazione della verifica in due passaggi…