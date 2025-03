“TECNOLOGIE STRATEGICHE”: DA REGIONE LOMBARDIA 40 MILIONI AD ALLEANZE TRA PICCOLE E GRANDI IMPRESE

MILANO – Aperto fino al 15 aprile il Bando per progetti innovativi su Digital, Deeptech e Biotecnologie con risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR): fino a 8 milioni di euro per ciascun partenariato.

Sei hai un’impresa attiva nei settori Digital, Deeptech o delle Biotecnologie, fino al 15 aprile 2025 per te c’è una grande opportunità.

È il bando “Tecnologie Strategiche” di Regione Lombardia, che stanzia contributi a fondo perduto per progetti innovativi in questi tre settori, presentati da partenariati tra Piccole imprese (PMI, comprese le startup) e Grandi Imprese.

In particolare, il Bando è aperto a progetti di sviluppo sperimentale – dalla validazione tecnologica e perfezionamento dei prototipi, fino alla produzione su scala commerciale in un’ottica di scalabilità -, eventualmente abbinati a una componente di attività di ricerca industriale (solo se direttamente correlate agli investimenti di sviluppo sperimentale).

I progetti ammissibili

I progetti che Regione Lombardia promuove attraverso il Bando “Tecnologie Strategiche” sono tra i più innovativi promuovendo un notevole miglioramento di prodotti e/o processi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche.

Il Bando finanzia ad esempio applicazioni di Intelligenza Artificiale e di tecnologie digitali per la gestione delle Supply Chain, compresa la produzione di microprocessori; robotica e tecnologie di controllo e automazione; sistemi di sicurezza per attività produttive, infrastrutture fisiche e informatiche e la popolazione civile; sistemi per garantire la continuità operativa delle linee produttive interconnesse.

“Tecnologie Strategiche” sollecita poi innovazioni importanti in campo medico.

Sono ammessi infatti progetti per lo sviluppo di sistemi avanzati di diagnostica realizzati anche con Intelligenza Artificiale ed Extended Reality; terapie avanzate e vaccini; applicazioni avanzate di medicina digitale per prestazioni di e-health e per monitorare parametri vitali e funzionali.

I fondi PR FESR e l’iniziativa STEP per una maggiore autonomia della UE

A disposizione ci sono fino a 8 milioni di euro per ciascuna ‘alleanza’ tra PMI e grandi imprese, per un totale di 40 milioni di euro a valere su risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

Regione Lombardia mette così a disposizione un terzo dei 120 milioni di euro di fondi PR FESR 2021-2027 che ha riprogrammato per destinarli alle tecnologie definite strategiche con l’iniziativa STEP dell’Unione Europea.

Si tratta di quelle tecnologie che possono ridurre le dipendenze strategiche verso l’esterno dell’Unione Europea a livello di filiere e di catene di approvvigionamento, oltre a stimolare la creazione di veri e propri ecosistemi di imprese ad alto contenuto tecnologico in ambiti chiave come quelli delle tecnologie digitali e Deep Tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, delle Biotecnologie.

Partenariati per grandi investimenti: come partecipare

Per favorire tali ambiti, il Bando “Tecnologie Strategiche” promuove il raggruppamento tra imprese, per mobilitare grandi investimenti: per questo è rivolto a partenariati – aggregati con uno specifico accordo – composti da un minimo di 2 e fino a un massimo di 8 partner, di cui almeno una PMI e una Grande Impresa.

Vuoi puntare anche tu su Digital, Deeptech e Biotecnologie?

Presenta la tua domanda al Bando “Tecnologie Strategiche” sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, entro le ore 17 del 15 aprile 2025.

Scopri di più su questa opportunità e sulla politica di coesione europea in Lombardia attraverso il QR code pubblicato qui sotto, inquadralo con il cellulare: