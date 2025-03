PIANI RESINELLI – Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi del cambio di gestione del servizio di pagamento delle soste ai Resinelli nelle aree gestite con il parcometro attraverso l’utilizzo dell‘app Telepass.

Ma se è possibile pagare la sosta con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto, la questione ha sollevato polemiche per via della scarsa copertura della zona a …

> L’ARTICOLO CONTINUA SU BN