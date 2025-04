TELERISCALDAMENTO A LECCO: LA PIOGGIA FA SLITTARE I LAVORI

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento a Lecco. A causa delle piogge, il cantiere che sta operando su via Nazario Sauro/piazza Affari terminerà le attività il 23 aprile. Per lo stesso motivo sarà necessaria prorogare la chiusura dei lavori lungo via Parini fino al 22 aprile.

Dal 28 aprile lavori su via Cairoli dove, per consentire una corretta esecuzione dell’intervento, sarà necessario interrompere il transito veicolare. L’ingresso al centro città e al parcheggio avverrà da via Carlo Cattaneo.

Sempre dal 28 aprile partiranno i lavori nell’area pedonale di piazza Diaz: per minimizzare le ripercussioni sul traffico si procederà nelle ore notturne per quanto concerne gli scavi e la posa della rete del teleriscaldamento nella contigua via Sassi.