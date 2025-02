TELERISCALDAMENTO A LECCO, LO STATO DEI LAVORI

LECCO – Gli aggiornamenti dei lavori di posa della rete di teleriscaldamento nella città di Lecco.

Proseguono le attività lungo via Palestro, senza ripercussioni sulla circolazione viabilistica.

Proseguono le lavorazioni anche in via Trieste, nel tratto ricompreso fra le vie Azzone Visconti e Aspromonte, e transito delle auto a doppio senso; modificati però accesso e uscita: ora da via Aspromonte.

Questa settimana saranno ultimate le opere nel piazzale Riccardo Cassin (area parcheggio La Piccola) per le attività propedeutiche all’attraversamento sotterraneo della ferrovia; dal 10 febbraio la squadra operativa si sposterà su piazza Mazzini, dove non ci saranno chiusure al traffico ma restringimenti di carreggiata.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, la casella info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.