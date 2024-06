TELERISCALDAMENTO. AGGIORNAMENTO SU CANTIERI E DISAGI

LECCO – Procedono le lavorazioni di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. I lavori lungo via Dell’Eremo stanno continuando a collegamento del Centro Civico Pertini e degli stabili ALER; dopo la chiusura scolastica, si svilupperanno su via Gilardi fino a ricongiungersi con la rete su via del Roccolo che è già stata posata nel 2023.

Opere in corso in viale Dante, che andranno a completamento sino all’altezza dell’incrocio viale Dante/via Cairoli entro il mese di giugno. L’intervento su via Badoni prosegue: salvo complicazioni in corso di esecuzione verrà ultimato nel mese di giugno.

Le attività su via Pizzi, sono portate a termine entro la settimana come da programma. A seguire dal 24 giugno il cantiere si sposterà su via Amendola, con istituzione del senso unico di marcia in via Amendola da Corso Martiri della Liberazione a via Digione.

Dal 17 giugno la cantierizzazione iniziata in via Marco D’Oggiono intersezione con via Cattaneo interessa via Sassi, dove proseguirà fino al 3 agosto con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione via Marco d’Oggiono-via Dante, garantendo l’accesso ai residenti e ai posteggi comunali.