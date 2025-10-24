TELERISCALDAMENTO: ANCORA DISAGI PER I LAVORI DELLA POSA DELLA RETE

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento a Lecco. Ultimate le opere su via Nullo, entro la settimana saranno terminati i lavori lungo via Raffaello. Per ricongiungersi alla dorsale di via Leonardo da Vinci, nel corso della settimana, salvo maltempo, sarà anche realizzato l’attraversamento della stessa Leonardo da Vinci: per minimizzare le ripercussioni sulla circolazione viabilistica, le opere saranno effettuate di notte.

Entro la fine del mese, salvo condizioni meteo avverse, è prevista la conclusione della cantierizzazione sulla via Leonardo da Vinci, dove da lunedì 27 ottobre sarà necessario occupare una delle due corsie dell’arteria stradale (da via Caprera in direzione centro città) a eccezione di sabato e domenica allorché l’arteria sarà transitabile senza limitazioni. In caso di maltempo, si proseguirà nella settimana seguente, senza occupare la sede stradale nel week end.

Lunedì 21 ottobre sono iniziate le lavorazioni lungo via Fiandra che non comportano modifiche viabilistiche poiché si sviluppano all’esterno della carreggiata (è occupata l’area posteggio all’angolo con via Badoni). Saranno ultimate entro fine anno.

Infine ponte Kennedy: il lavoro di congiunzione tra la dorsale di Lecco e quella di Malgrate avrà inizio lunedì 3 novembre e durerà, comprensivo di tutti i ripristini, fino a fine del mese gennaio. In occasione dei lavori il ponte ospiterà un restringimento delle corsie così da permettere la presenza del cantiere su tutta la lunghezza del marciapiede destro in uscita da Lecco.