TELERISCALDAMENTO, COME PROCEDONO I LAVORI IN CITTÀ

LECCO – Procede la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco.

I lavori lungo via Dell’Eremo stanno proseguendo a collegamento del Centro Civico Pertini e degli stabili ALER; dopo la chiusura scolastica, le opere si sviluppano lungo via Gilardi fino a ricongiungersi con la rete su via del Roccolo, già posata nel 2023.

Le opere in corso in viale Dante andranno a completamento sino all’altezza dell’incrocio viale Dante/via Cairoli nella settimana in corso.

Cantiere in Via Amendola: dal 15 luglio sarà ripristinato il senso di marcia direzione Caleotto nel tratto da Corso Martiri della Liberazione a via Digione. Seguirà dal 22 luglio il divieto di transito su via Digione, con ripristino della viabilità su via Amendola.

In via di conclusione il cantiere Sassi, deve è istituito il senso unico di marcia in direzione Via Marco d’Oggiono – Via Dante. Dal 29 luglio la cantierizzazione si sposterà su via Volta, con divieto di transito sulla via.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.