TELERISCALDAMENTO, DA LUNEDÌ CHIUSA LA ROTONDA DEL PONTE NUOVO

MALGRATE – I lavori del teleriscaldamento previsti per il mese di agosto nel comune di Malgrate arrecheranno diversi disagi ai cittadini e in particolare agli automobilisti, andando a coinvolgere la rotonda del ponte Nuovo e creando problemi seri alla viabilità cittadina e non solo.

Dalle 10 del 21 luglio alle 8 dell’11 agosto riprenderanno i lavori di posa della rete sulla SS639 (Via Provinciale) che, in particolare, interesseranno la zona di immissione di Viale Italia (Lungolago – ex S.P. 583 Lariana) alla rotonda del ponte Nuovo, che in questo periodo sarà chiusa al traffico.

Dalle 10 del 21 luglio alle 8 dell’11 agosto da Viale Italia sarà consentita solo la svolta a destra, sulla SS 639 Via Provinciale, in direzione Valmadrera.

Dopo le 8 dell’11 agosto l’immissione di Viale Italia nella rotatoria antistante il ponte Nuovo sarà nuovamente consentita.

Seguiranno 9 settimane di lavoro sulla SS 639 – Via Provinciale con spostamento del doppio senso di marcia sulla carreggiata direzione Lecco-Milano e chiusura della carreggiata opposta direzione Milano – Lecco.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nel mese di agosto.

Per ulteriori e specifiche informazioni è possibile contattare il numero verde 800.077.464 o scrivere alla casella mail info@acinqueenergygreenway.it o consultare il sito acinquecalore.it