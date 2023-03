LECCO – Giungono in via Belfiore i lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento, che saranno eseguiti dall’impresa F.I.S. Spa per conto di Acinque Energy Greenway in due fasi e che determineranno il senso unico in due differenti tratti della via per la durata di complessiva di due mesi (1 mese per la fase 1 e 2 mesi per la fase 2).

Nella prima fase sarà istituito il senso unico di marcia in direzione ascendente verso via Dell’Eremo, tra via Achille Grandi e i civici 72-80 dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 22 aprile, mentre nella seconda fase tra via Risorgimento e via Achille Grandi dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 14 maggio.