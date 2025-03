TELERISCALDAMENTO: GLI AGGIORNAMENTI SULLE VIE DI LECCO

LECCO –Nuovi aggiornamenti dei lavori di posa della rete del teleriscaldamento a Lecco.

In piazza Mazzini è stata temporaneamente modificata la viabilità per consentire l’accesso al parcheggio. Una volta completato l’intervento di piazza Mazzini le attività proseguiranno nelle aree adiacenti (segnatamente piazza Garibaldi e via Nazario Sauro).

Proseguono le attività lungo via Palestro, senza ripercussioni sulla circolazione viabilistica (salvo un temporaneo restringimento della carreggiata). Inoltre oggi sono state completate le lavorazioni lungo via Trieste: ora l’area è libera ed è stata ripristinata la normale viabilità.

Dal 10 marzo, con ultimazione prevista nell’arco di due settimane, opere in corso Martiri della Liberazione dove verrà istituito un senso unico di marcia in direzione di piazza Manzoni nel tratto ricompreso fra via Amendola e la piazza stessa.

