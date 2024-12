TELERISCALDAMENTO: I CANTIERI SI FERMANO DAL 23 AL 30 DICEMBRE

LECCO – Procedono i lavori di posa della rete di teleriscaldamento a Lecco, che si fermeranno solo nei giorni a ridosso del Natale, dal 23 al 30 dicembre. Poi si ripartirà con le attività lungo via Palestro (senza ripercussioni sulla viabilità).

Resta attivo il cantiere in via Aspromonte dove, fino al 30 gennaio, permarrà il divieto di transito da via Caprera a via Trieste con contestuale doppio senso di circolazione nel tratto ricompreso tra via Costituzione e via Caprera, con accesso e uscita da viale Costituzione.