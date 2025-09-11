TELERISCALDAMENTO, I DISAGI ARRIVANO NELLE VIE NULLO E RAFFAELLO

LECCO – Proseguono le lavorazioni per la posa del teleriscaldamento nella città di Lecco, con conseguenti disagi per la circolazione stradale.

Dal 15 al 26 settembre le maestranze saranno all’opera in via Nullo che, al fine di consentire una corretta esecuzione dell’intervento, sarà necessario chiudere al transito veicolare e pedonale (con possibilità di accesso alla Canottieri e alla sede di Artimedia da concordare con impresa esecutrice). Successivamente il cantiere si sposterà su via Raffaello sino a ricongiungersi con la dorsale di via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.