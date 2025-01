TELERISCALDAMENTO, I LAVORI DI GENNAIO A LECCO

LECCO – Procedono i lavori di posa della rete di teleriscaldamento nella città di Lecco. Si prosegue con le attività lungo via Palestro (senza ripercussioni sulla viabilità). Cantiere attivo anche in via Aspromonte, dove – sino al 30 gennaio – permarrà il divieto di transito da via Caprera a via Trieste con contestuale doppio senso di circolazione nel tratto ricompreso fra via Costituzione e via Caprera, con accesso e uscita da viale Costituzione. Doppio senso di circolazione, con accesso e uscita da via Da Vinci anche lungo via Caprera, fra via Leonardo e via Aspromonte, sempre sino alla fine del mese di gennaio.

Da martedì 7 gennaio è parzialmente impegnato dai lavori di rete il piazzale Riccardo Cassin (area parcheggio La Piccola) per le attività propedeutiche all’attraversamento sotterraneo della ferrovia

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione il numero verde 800.077.464, la casella info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.