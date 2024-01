TELERISCALDAMENTO: IN PARTENZA LAVORI IN VIA DELL’EREMO

LECCO – Sono iniziati i lavori di posa della rete del teleriscaldamento in via dell’Eremo che, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno ultimati nell’arco di un mese. Le opere non avranno ripercussioni sulla circolazione viabilistica essendo concentrate in un’area di posteggio e nella contigua area verde. La posa della rete si estenderà in direzione dell’scuola dell’Infanzia Germanedo e degli stabili ALER.

Proseguono, intanto, i lavori lungo via Giusti, in programma fino al prossimo 12 febbraio. Da lunedì 5 febbraio, infine, saranno avviate le attività propedeutiche al cantiere lungo corso Martiri della Liberazione.