TELERISCALDAMENTO: LAVORI AVANTI, “IMPORTANTE IMPATTO SULLA VIABILITÀ”

LECCO – Procede la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Il mese di agosto, così come è stato per luglio, impegnerà in maniera importante la viabilità comunale poiché periodo di chiusura scolastica/lavorativa e quindi preferibile per concentrarvi le lavorazioni più critiche.

Dopo la chiusura scolastica dell’asilo Germanedo, le opere si stanno sviluppando lungo via Gilardi per ricongiungersi con la rete su via del Roccolo, già posata nel 2023, entro la riapertura scolastica.

Cantiere in via Amendola: dal 29 luglio via Digione è chiusa al transito, assieme al senso unico di marcia su via Amendola da via Marconi a corso Martiri della Liberazione. Dal 2 agosto saranno ripristinati entrambi i sensi di marcia su via Amendola, la settimana successiva sarà riaperta anche via Digione. I lavori successivamente si sposteranno e interesseranno la rotonda via Fiandra – via Besonda.

La cantierizzazione su via Volta, con divieto di transito sulla via, è stata spostata nel mese di agosto per permettere un assorbimento dei ritardi dovuti a complicazioni tecniche sopraggiunte su via Sassi, mitigando l’impatto della contemporaneità con gli altri cantieri.