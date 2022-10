VALMADRERA – Lunedì 10 ottobre, a Valmadrera, in viale XXV Aprile, comincia la posa della rete del teleriscaldamento.

I lavori, che inizieranno al mattino, sono stati concertati con gli uffici tecnici comunali che hanno disposto il senso unico alternato gestito con semafori di cantiere in viale XXV Aprile nel tratto compreso tra via Chiari e rotatoria con via Casnedi/via Santa Vecchia.

Il progetto è promosso da Acinque Energy Greenway, la società costituita dal gruppo Acinque (nuova denominazione di Acsm Agam) insieme a Silea, interessando principalmente proprio il forno inceneritore della partecipata dei rifiuti.

La dorsale di distribuzione, estesa 16 chilometri, servirà anche i Comuni di Lecco e di Malgrate e potrà a regime riscaldare un primo gruppo di abitazioni di 20mila abitanti, oltre a enti e servizi pubblici.