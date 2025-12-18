TELERISCALDAMENTO: PROSEGUONO I LAVORI SUL PONTE KENNEDY E IN VIA FIANDRA

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. L’intervento sul ponte Kennedy proseguirà fino al 1° febbraio, salvo imprevisti di cantiere, mantenendo il doppio senso di marcia a corsia singola.

In via Fiandra il cantiere proseguirà anche nelle prime due settimane del 2026 per concludersi il 16 gennaio. Non sono previste modifiche alla circolazione viabilistica, in quanto il cantiere occupa solo parte della carreggiata di via Fiandra e della rotonda con via Besonda Inferiore.