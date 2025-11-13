TELERISCALDAMENTO, REGIONE RICHIEDE CHIARIMENTI SULLO STUDIO AMBIENTALE

LECCO – In merito al progetto di sviluppo della rete del teleriscaldamento di Lecco, Regione Lombardia ha richiesto ad Acinque Energy Greenway chiarimenti sullo studio ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
L’azienda ha richiesto nei giorni scorsi a Tecno Habitat, società di ingegneria incaricata a suo tempo di redigere lo studio, un riesame complessivo e puntuale della documentazione prodotta.
Acinque Energy Greenway è quindi pronta a fornire agli enti preposti, nei tempi previsti, tutti gli approfondimenti tecnici richiesti.