TELETHON LECCO: A MAGGIANICO CONCERTO PER LA RICERCA

MAGGIANICO – Continuano le manifestazioni a favore di Telethon. E Telethon Provincia di Lecco è ancora una volta in prima fila con la 33esima edizione della Maratona eventi. Da 33 anni infatti dedica ogni giorno a questa causa tutto quello che ha, una energia che continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio, quello della provincia di Lecco, che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità.

Una promessa fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 7000 malattie genetiche a oggi conosciute. Ora che le cure ci sono, è d’obbligo perseguire la volontà di mettere al fianco di ogni malattia genetica la parola “cura”. Per continuare con successo su questa strada c’è bisogno di tutti. L’occasione giusta è sabato 10 agosto alle 21 a Maggianico di Lecco presso la Chiesa Parrocchiale di S. Andrea.

Lì si terrà un concerto che propone due strumenti e due voci e che possono integrarsi formando dei momenti di canto eccezionali. Tra i protagonisti Chiara Ballabio, lecchese e diplomata in violino presso il Conservatorio “G. Verdi di Milano” che collabora con diverse orchestre. È anche docente di violino all’Istituto “Zelioli” di Lecco e presso la Fondazione “V. Appiani” di Monza.

Altro protagonista sarà Massimo Borassi, che inizia il suo percorso di studi musicali presso l’istituto “G. Zelioli” di Lecco. Successivamente frequenta il Conservatorio “G. Verdi di Milano” conseguendo il diploma accademico in organo e composizione organistica. È docente di organo e formazione musicale di base all’Istituto “Zelioli” di Lecco.

Ci sarà poi Anna Caielli. Soprano, si avvicina già in tenera età alla musica, in particolare al canto e al canto corale. È corista della Accademia Corale di Lecco diretta dal Maestro Antonio Scaioli e dell’Ensemble vocale G. Carissimi diretto dai Maestri Massimo Borassi e Marco Dell’Oro dell’Istituto “Zelioli” di Lecco. È allieva della classe di canto del M° Roberto Balconi e di violino del M° Chiara Ballabio presso l’istituto “Zelioli” di Lecco.

Infine ecco Nicoletta Villa. Contralto, è anche lei corista della Accademia Corale di Lecco e allieva della classe di canto dell’Istituto “Zelioli” di Lecco del Maestro Roberto Balconi. È diplomata in flauto traverso.

È un appuntamento questo concerto in cui le voci e la musica si fondono per sostenere i fondamentali progetti di ricerca medico scientifica. La musica, il suono della voce, come ogni altro linguaggio del cuore, non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle proprie emozioni. L’entrata è libera.