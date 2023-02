LECCO – I volontari di Telethon Lecco nel 2022 hanno stabilito un vero e proprio record raccogliendo e donando la bellezza di 333mila e 900 euro in tutta provincia. Nessuno in Italia ha fatto meglio: si tratta di quasi un euro per ogni abitante di Lecco. I soldi sono destinati a scienziati e ricercatori impegnati nel cercare cure contro malattie rare.

“Raccogliere in una provincia di 330mila abitanti altrettanti euro è un risultato sorprendente – ha detto Alessandro Betti, responsabile nazionale della raccolta fondi di Telethon -. In un territorio in cui abita lo 0,5% della popolazione italiana è stato raccolto il 10% del totale dei contributi per Telethon, che l’anno scorso sono stati di tre milioni di euro in tutta la penisola”.

Le donazioni sono il frutto di tante piccole offerte. “Questa solidarietà fatta di minidonazioni è una solidarietà che colpisce”, ha aggiunto Alessandro Betti. I più generosi e solidali sono stati i bellanesi, che hanno donato 18mila euro. Questo soprattutto grazie al piccolo Achille , il bimbo che a marzo compirà un anno, nato cieco a causa della ultra rara sindrome di Norrie, che è stato sottoposto a tre interventi chirurgici negli Stati Uniti.

“Speriamo di fare sempre meglio”, hanno detto Renato Milani e Gerolamo Fontana, vere e proprie anime di Telethon in provincia di Lecco, e di tutti i volontari che lo affiancano e organizzano iniziative in ogni paese. “Grazie per essere in così tanti accanto a noi – le parole della direttrice generale di Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli -. I lecchesi sono persone straordinarie”.