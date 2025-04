TELETHON. SABATO A MOLTENO CANTA IL CORO GRIGNA DELL’ANA DI LECCO

MOLTENO – Continuano attraverso la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. Quest’anno un importante traguardo: la 34° Maratona eventi Telethon di Lecco. “Da 34 anni dedichiamo ogni giorno a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio, quello della provincia di Lecco che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità – dice Renato Milani, coordinatore Telethon Provincia di Lecco – Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 7000 malattie genetiche ad oggi conosciute”.

Le cure ci sono, ma serve perseguire la volontà di continuare a mettere al fianco di ogni malattia genetica la parola ‘cura’. Per continuare con successo su questa strada c’è bisogno di tutti. L’occasione giusta è sabato 3 maggio a Molteno al salone dell’oratorio di via Stazione 27. Si tratta di un concerto che vede la partecipazione del Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Lecco .

Il Coro Grigna nasce il 6 dicembre del 1958 a Laorca. Il maestro fondatore è Giuseppe Scaioli, che lo ha diretto per 56 anni fino al 2014 quando ha passato il testimone al M° Riccardo Invernizzi. Nel 1967 è divenuto Coro dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco. Hanno all’attivo oltre 2000 concerti e la pubblicazione di alcune incisioni. La sera del 3 maggio si uniranno insieme agli allievi della scuola di Musica e di canto Todeschini di Lecco. Un connubio che vedrà protagonisti giovanissimi e meno giovani ‘Insieme per la ricerca’.

La musica, la coralità, come ogni altro linguaggio del cuore, non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle proprie emozioni. L’entrata è libera.