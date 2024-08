Come annunciato anche tramite spot pubblicitari sui canali RAI, dal 28 agosto in tutta Italia alcuni canali RAI saranno visibili solo nel nuovo standard DVB-T2. Tale standard è presente nei TV/decoder venduti dal 2016/2017, quindi chi ha TV/decoder acquistati dopo tale data non dovrà fare nulla se non una risintonizzazione dei canali. I canali che saranno visibili solo nel nuovo standard saranno…