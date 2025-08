TEMPO INSTABILE DAL WEEK END, PEGGIORA FINO A INIZIO SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’approfondimento di una nuova struttura depressionaria in quota favorirà sulla Lombardia condizioni di tempo instabile già dal fine settimana, con un progressivo peggioramento che si protrarrà fino all’inizio della prossima settimana. La presenza di aria più fredda in arrivo dall’Europa settentrionale determinerà un calo termico, mantenendo temperature al di sotto della media stagionale e favorendo frequenti episodi di precipitazione, che risulteranno più insistenti sui settori montani.

Venerdì 1 agosto

Cielo generalmente nuvoloso con locali schiarite limitate alle ore centrali. Precipitazioni diffuse, più consistenti sulle aree alpine e prealpine, in attenuazione solo in serata. Temperature in decisa diminuzione. In pianura: minime comprese tra 14 e 18 °C, massime tra 22 e 26 °C. Zero termico attorno ai 3,000 metri in calo nel pomeriggio. Venti generalmente deboli variabili in pianura, rinforzi da nord in quota.

Sabato 2 agosto

Nuvolosità variabile con nuovi rovesci anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni distribuite a macchia di leopardo, più probabili sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo: in pianura minime tra 13 e 17 °C, massime tra 21 e 25 °C. Zero termico tra 2,700 e 3,100 metri. Venti deboli o moderati localmente rafficati sulle Prealpi.

Domenica 3 agosto

Persistono condizioni di instabilità con molte nubi e precipitazioni localmente di forte intensità, soprattutto sui settori alpini e prealpini. In pianura possibilità di piogge sparse alternate a brevi schiarite. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo: minime in pianura tra 13 e 16 °C, massime tra 20 e 24 °C. Zero termico tra 2,600 e 3,000 metri. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi durante i temporali.

Lunedì 4 agosto

Nuvolosità persistente in tutta la Regione con ulteriori precipitazioni, con tendenza a graduale miglioramento nel corso della giornata a partire dal settore occidentale. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in lieve ripresa specie sulle zone di pianura: minime tra 13 e 16 °C, massime tra 22 e 26 °C. Zero termico in aumento verso i 3,200 metri. Venti deboli, localmente moderati in quota.