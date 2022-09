MILANO – Diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo per temporali forti su tutta la Lombardia. Particolari attenzioni per l’area lariana e prealpina con livello di criticità moderato – arancione – a partire dal tardo pomeriggio odierno e fino almeno al primo pomeriggio di domani. Diramata anche l’allerta ordinaria – codice giallo – per rischio idrogeologico e rischio idraulico.

SINTESI METEOROLOGICA

L’avvicinamento dalla Francia di una saccatura collegata all’ampia circolazione depressionaria presente sulle isole britanniche causa una generale accentuazione dell’instabilità, che si farà più marcata a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 settembre. Il peggioramento previsto tenderà ad intensificarsi fino alla mezzanotte, interessando principalmente i settori prealpini centrooccidentali con possibili sconfinamenti su alta pianura, Valchiavenna e Valtellina.



Su Varesotto, Lario e Prealpi Occidentali sarà possibile la formazione di temporali moderati, localmente forti, in cui la caratteristica principale potrebbe essere quella della persistenza dei fenomeni. Tra la sera e la notte non è esclusa la formazione di isolati temporali, in questo caso con maggiore mobilità ma localmente intensi, anche su prealpi e fascia pedemontana orientale. Venti deboli o al più moderati meridionali dai quadranti meridionali, con raffiche forti possibili associati agli eventi temporaleschi.

Nel corso della mattinata di domani, giovedì 8 settembre, atteso il transito della parte più attiva della perturbazione atlantica con successivo allontanamento nel corso del pomeriggio, al quale seguirà un progressivo miglioramento ad iniziare da Ovest. Nelle prime ore del giorno maltempo diffuso con piogge da deboli a moderate sulla pianura, fino a localmente forti nelle zone in prossimità delle prealpi; fenomeni intensi e persistenti lungo la fascia prealpina centro-orientale,tendenti col passare delle ore ad un’attenuazione a partire dai settori più occidentali. Fino alle 12 è prevista la fase più acuta del maltempo, durante la quale sarà possibile la formazione di temporali, localmente a scarsa mobilità e dunque persistenti, più probabili sui settori prealpini; i fenomeni temporaleschi saranno meno probabili, e dunque le piogge associate meno intense, sui settori più settentrionali e su quelli più meridionali della Regione.

Le cumulate maggiori di pioggia saranno sulle aree occidentali nelle prime sei ore della giornata e sulle aree centro-orientali tra le 6 e le 12. Nel corso del pomeriggio rapido miglioramento con generale attenuazione dei fenomeni, salvo residui piovaschi su Alpi e Prealpi orientali, e sulla bassa pianura orientale. Venti meridionali deboli o al più moderati, in rotazione da Ovest nella seconda parte del giorno.