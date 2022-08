MILANO – La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali forti.

Per il pomeriggio e la serata di oggi, mercoledì 17 agosto, si attende, a partire dalle 18 circa, moderata probabilità di temporali forti sui settori occidentali, in particolare su alta pianura occidentale e le zone a Nord-Ovest. Si attende un progressivo aumento in serata del fenomeno. Non si esclude la possibilità di temporali isolati di moderata o forte intensità in serata anche sulla pianura orientale. Atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Per la giornata di domani, giovedì 18 agosto, si attendono condizioni di instabilità su tutta la regione con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, da moderate a forti. Si possono distinguere due fasi acute, la prima nella notte e primo mattino, con maggiore impatto sui settori Nord-occidentali ed alta pianura, la seconda (tra pomeriggio e sera) con maggiore impatto sui settori centro- orientali.

Si attendono, con moderata-alta probabilità, temporali forti su tutta la regione. Atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali ed occidentali.