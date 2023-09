MILANO – La sala operativa della Protezione civile ha emesso per il territorio lariano una allerta gialla per rischio idrogeologico e vento forte valida dalle 14 di oggi, domenica 17 settembre, ed una allerta arancione per rischio temporali valida dalle 12 di domani, lunedì 18.

SINTESI METEOROLOGICA

Dalla giornata di domani lunedì 18 settembre correnti umide meridionali a tutte le quote e masse di aria più fresche interesseranno i settori alpini nelle ore pomeridiane, portando un aumento dell’instabilità. A partire da metà mattino previste piogge deboli sui settori più occidentali della Regione ad esclusione di Appennino e bassa pianura, in intensificazione dalle prime ore pomeridiane da deboli a moderate sempre sulle medesime zone e si estenderanno progressivamente anche alla fascia alpina e prealpina orientale.



Nelle ore centrali del pomeriggio le precipitazioni saranno moderate diffuse sulla fascia alpina e prealpina fino a forti sulla parte Nord-occidentale, generalmente da deboli a moderate in pianura occidentale e deboli o assenti su Appennino, bassa pianura e pianura orientale.



Le precipitazioni insisteranno diffuse nel corso della serata e rimarranno intense sulla parte alpina e prealpina occidentale, con possibile coinvolgimento anche della pianura occidentale, mentre saranno in progressivo indebolimento sulla parte orientale. Le piogge saranno anche a carattere di rovescio e temporale diffuso, con probabilità da bassa a moderata di eventi di forte intensità sui settori occidentali di Regione, in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali e possibile anche sulla parte settentrionale del Nodo Idraulico di Milano.

Dal primo pomeriggio di domani 18 settembre è attesa un’intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali sui settori alpini e sulla bassa pianura occidentale e Appennino, con valori medi areali tra 30 e 40 km/h e raffiche fino a 90 km/h sui rilievi sopra quota 1000 m, in attenuazione in serata.

Le piogge proseguiranno nella notte di martedì 19, sebbene saranno in graduale indebolimento verso inizio mattino quando andranno incontro ad esaurimento.