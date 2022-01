VERCURAGO – Dall’inizio dell’anno la gestione del campo coperto del Tennis Club Vercurago, adiacente al Lido, è assicurata dalla coppia Paolo Limonta e Dennis Cristello. Il primo, Giudice Arbitro accreditato FIT, cura la parte logisticoe amministrativa e il secondo, laureato in Scienze Motorie, tennista con buoni trascorsi agonistici, la parte operativa (corsi di tennis,lezioni individuali).

“È una sfida che abbiamo voluto raccogliere – afferma Limonta – in un periodo non facile per tutte le attività sportive ma ci crediamo e la vogliamo affrontare con grinta e determinazione”. Sistemato il fondo del campo in terra battuta, bonificate alcune parti della struttura, spogliatoi all’insegna della pulizia, realizzata una palestrina con attrezzatura per attività fisica”.

Ma anche particolare attenzione alla parte agonistico/amatoriale con l’organizzazione di diversi tornei “rodeo” (formula che prevede il vincitore nell’arco del week end). Ne sono in cantiere ben tre e a seguire, con cadenza periodica, ne verranno altri:

il 29 e 30 gennaio Rodeo “Conti Auto” riservato ad atleti 4.1 maschile, il 12 e 13 febbraio 2022 riservato ad atleti 3.1 maschile, il 26 e 27 febbraio Rodeo “Spini Autotrasporti” riservato ad atleti 4.1 maschile.