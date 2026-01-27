TENNIS TAVOLO: OLTRE 120 A MORBEGNO PER LA PROVA DEL CSI LECCO

MORBEGNO (SO) – Questa domenica Morbegno ha ospitato una giornata di grande sport dedicata al tennis tavolo, che ha visto una partecipazione numerosa e un livello tecnico di assoluto rilievo. Il palazzetto dello sport cittadino è stato animato fin dalle prime ore del mattino da atleti provenienti da diverse realtà del territorio, pronti a sfidarsi nella seconda prova del Campionato Territoriale di Tennis Tavolo del Comitato CSI di Lecco.

In campo oltre centoventi pongisti provenienti da tutto il territorio lecchese, brianzolo e bassa Valtellina, suddivisi per categorie e livelli, che si sono confrontati in una lunga serie di incontri caratterizzati da equilibrio, concentrazione e colpi spettacolari. Numerose partite si sono decise solo al quinto set, a conferma dell’alto livello della manifestazione e della preparazione degli atleti partecipanti.

Particolarmente apprezzate le gare delle categorie Open, dove nelle finali il confronto è stato serrato fino all’ultimo punto, ma anche le prove giovanili hanno regalato momenti di grande entusiasmo, dimostrando come il movimento continui a crescere e a coinvolgere nuove generazioni di appassionati.

Oltre all’aspetto agonistico, la giornata ha rappresentato un’importante occasione di incontro e condivisione, valorizzando i principi di fair play e socialità che caratterizzano l’attività sportiva di base. Fondamentale il contributo dei volontari e degli organizzatori, che hanno garantito lo svolgimento regolare dell’evento e un clima positivo sia in campo sia sugli spalti.

“È stata una giornata di sport intensa e partecipata, in cui hanno prevalso divertimento, passione e sportività – ha sottolineato il presidente del CSI Lecco Pietro Gatto -. Complimenti a tutti i protagonisti scesi in campo.

Un sentito ringraziamento va al Gruppo Sportivo CSI Morbegno per l’ottima organizzazione dell’evento e per il supporto fornito al Comitato CSI di Lecco, così come al Comune di Morbegno per la disponibilità della struttura”.

Il successo della manifestazione conferma il territorio lecchese come punto di riferimento per il tennis tavolo e testimonia il crescente interesse verso una disciplina capace di unire competizione, tecnica e passione.

Fonte CSI Lecco