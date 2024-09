TENNIS TAVOLO VALMADRERA, GLI OBIETTIVI PER IL NUOVO ANNO

LECCO – Martedì 17 settembre alle 19 riprendono i corsi e gli allenamenti del Tennis Tavolo Valmadrera. Anche quest’anno l’attività sarà incentrata nella Palestra Maria Ausiliatrice in Via Marsala a Lecco.

Alcune novità caratterizzeranno la nuova stagione: l’acquisizione di due categorie superiori che permetteranno la partecipazione ai campionati dalla D3 alla C2 in maniera completa e progressiva, il presupposto per una crescita omogenea dei propri atleti.

Lo scopo di questa stagione cambia rispetto alla precedente: se prima si pensava a raggiungere traguardi di promozione, questo sarà l’anno delle conferme; ovvero il mantenimento delle categorie al fine di poter compiere un passo in avanti la prossima stagione.

La seconda novità è legata ad una maggiore presenza nelle scuole del circondario, che comprenderà non solo scuole secondarie, ma anche istituti superiori aderendo al programma della FITeT denominato “Racchette in classe“, in cui istruttori del TT Valmadrera proporranno delle lezioni teoriche e pratiche.

L’organizzazione spiega che in quest’ultimo caso lo scopo, oltre alla diffusione del tennistavolo, è quello di fare proseliti invogliando i ragazzi a intraprendere quello che non è semplicemente un gioco, ma uno sport olimpico a tutti gli effetti.

Per l’attività complessiva societaria, il TT Valmadrera si è assestato a circa 40 soci effettivi, con l’obbiettivo la speranza di aggiungerne almeno una decina entro la fine della stagione.

Dal punto di vista sportivo, l’intenzione della società è quello di riuscire ad organizzare 4 tornei durante la stagione: due del circuito federale e due del circuito provinciale del CSI, tutti presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, sede degli allenamenti societari insieme alla Palestra della Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di Valmadrera.