TENNIS TAVOLO VALMADRERA, TANTE VITTORIE NELLA 3ª GIORNATA D’ANDATA

VALMADRERA – Finalmente una giornata positiva per Tennis Tavolo Valmadrera.

Oltre al “derby” giocato in settimana come anticipo della 6^ giornata, come è previsto dal regolamento, vinto nettamente dalla squadra Verde, nel fine settimana si è disputata la 3^ giornata di andata.

Rompe il ghiaccio la squadra maggiore nel campionato di C2 con una netta vittoria in trasferta a Cernusco Lombardone contro la Libertas, in cui Rebecca Spaziante e Roberto Brambilla fanno la parte del leone.

Altra vittoria netta della squadra in D1, che fa solo aumentare il disappunto per la sconfitta di misura della scorsa settimana. Battuto nettamente il Villaguardia che aveva fino ad ora avuto un percorso netto.

Continua la serie di incontri decisi all’ultima sfida per la D2, che perde a Saronno un difficile incontro. La speranza che la solidità dimostrata rimanga anche per le partite più abbordabili che arriveranno.

La sfida storica contro l’Abbadia Lariana B premia stavolta la compagine Verde del Valmadrera, che nonostante il doppio perso, domina i singolari imponendosi nettamente.

Rimane la delusione della squadra Blu, che contro il quotato Sansone A perde 7-0, lottando solo in un paio di incontri. Ma rimane lo scopo di permettere ai giovani giocatori di giocare partite ufficiali: tant’è che sono già 8 i giocatori messi a referto in 4 giornate da questa formazione, in cui Andrea Cederle (2009) e Mauro Lussana (2011) sono i principali protagonisti.

I prossimi incontri si terranno tra 15 giorni, con ben 4 match che si disputeranno a Valmadrera tra sabato 9 novembre alle 16 e domenica 10 alle 10.

Di seguito i tabellini completi degli incontri.

CATEGORIA C2

Libertas Cernuschese – TT VALMADRERA 1-6

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan

Vittorie del doppio Brambilla/Spaziante, Spaziante (2), Brambilla (2), Vassena (1)

CATEGORIA D1

TT VALMADRERA – TT Villaguardia 6-1

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Grageda/Garlati, Garlati (1), Grageda (2), Fumagalli (2)

CATEGORIA D2

TT SARONNO – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Fontana Stefano, Lange Giorgio, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Fontana/Lange, Lange e Fontana

CATEGORIA D3 SQUADRA VERDE

TT ABBADIA L. – TT VALMADRERA 2-5

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: Anghileri (2), Bisogno (2), Arrigoni (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT SANSONE A – TT VALMADRERA 7-0

Giocatori: Cederle Andrea, Lussana Mauro, Di Mauro Giovanni

CATEGORIA D3

TT VALMADRERA VERDE – TT VALMADRERA BLU 6-1

Verde: Bisogno Giuseppe, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Blu: Cederle Andrea, Lussana Mauro, Gerosa Martino

Vittorie: doppio Anghileri/Arrigoni, Anghileri (2), Bisogno (2), Arrigoni (1), Lussana (1)