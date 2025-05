TENNISTAVOLO CSI. TUTTO PRONTO A LECCO PER I NAZIONALI

LECCO – Tutto pronto a Lecco per il Campionato Nazionale di Tennistavolo del Centro Sportivo Italiano , manifestazione che gode del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia, del patrocinio della Provincia di Lecco, del contributo di Città di Lecco ed è inserita nel programma di “Italia dei Giochi”, il progetto della Fondazione Milano Cortina 2026, che promuove e riconosce, su tutto il territorio nazionale, la socialità, l’inclusione, la sostenibilità e la pratica sportiva.

Arriveranno giovedì 15 maggio i 448 iscritti alla finale, che avrà lo splendido Palataurus lecchese come teatro delle gare, con i suoi 30 tavoli allestiti per l’appuntamento tricolore. Un campionato nazionale articolato come sempre in una prova individuale maschile e femminile e una di doppio.

Sono otto le regioni italiane da cui provengono i qualificati, in rappresentanza di 28 Comitati territoriali e di ben 68 società sportive ciessine. Oltre la metà dei pongisti finalisti rappresentano la regione ospitante, la Lombardia, che schiera in prima fila le 81 racchette lariane (Villa Romanò e Villa Guardia storicamente al top del pongismo CSI) seguite dai 54 atleti orobici, e dai 53 finalisti milanesi e 44 del Csi Varese. Il Csi Lecco, padrone di casa potrà contare su 6 società sportive e 53 qualificati (50 nel maschile, 3 nel femminile). A difendere i colori lombardi ancora ci saranno 16 camuni, 14 valtellinesi, 6 virgiliani, 4 pavesi e 2 cremonesi. Il Veneto conta invece 31 iscritti, seguito dalla Toscana (28) dalle Marche (23) e dalla Emilia Romagna (11). Chance di vittoria anche per Piemonte, Trentino e Sicilia.

Le gare inizieranno venerdì 16 maggio, nella giornata dedicata ai turni preliminari (tabelloni) del singolare, sempre partite al meglio dei tre set su cinque. Si parte dopo la cerimonia inaugurale al Palataurus alle 8:30 con i gironi delle categorie Seniores maschile, Adulti maschile, Veterani A maschile, Veterani B maschile. Nella stessa mattinata di venerdì, in collaborazione con l’Istituto “G. Parini”, gli atleti non impegnati e gli accompagnatori potranno partecipare a un tour guidato gratuito nei luoghi manzoniani, condotto in modo innovativo dagli stessi studenti. Il pomeriggio vedrà in campo i primi set dei singolari delle categorie Giovanili, Femminili ed Eccellenze.

Il programma di gare prevede sabato 17 maggio per i qualificati le sfide a eliminazione diretta nelle varie categorie fino alle semifinali, con il torneo riservato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali che parteciperanno nel torneo assieme ai normodotati, con un tavolo ad hoc per i pongisti in carrozzina. Sabato pomeriggio per le racchette arancioblu entreranno invece in scena i doppi. Gran finale domenica 23, nella giornata conclusiva, quando a partire dalle 9 sarà tempo di semifinali e finali per ogni categoria di età.

Nel campionato nazionale di tennistavolo ciessino la più giovane a impugnare la racchetta sarà Anita Abondio giovanissima del 2016 dell’Oratorio Pian Camuno (CSI Vallecamonica), mentre il “nonno” dei tricolori pongistici CSI sarà quest’anno il lariano Emanuele Rame, in forza al Villa Romanò, 84 anni alle spalle, molti dei quali trascorsi a giocare ed allenarsi sui tavoli del tennistavolo. Nel corso del campionato nazionale pongistico arancioblu sarà presente anche il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio. Alle 11 di domenica ci sarà la rituale Santa Messa, celebrata dall’assistente ecclesiastico del CSI Lecco, don Andrea Mellera, sempre all’interno dell’accogliente e versatile Palataurus. A seguire le premiazioni.

RedSpo