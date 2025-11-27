TENTA RAPINA AL SUPERMERCATO DI CALOLZIO, ARRESTATO 28ENNE

CALOLZIOCORTE – Giovane tenta una rapina in un supermercato di Calolziocorte, arrestato dai carabinieri. Oggi il 28enne, originario del Marocco e residente in provincia di Modena, è comparso davanti al gip del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano per l’interrogatorio di convalida dell’arresto, avvenuto nella serata di lunedì per la tentata rapina al supermercato Md di Calolziocorte.

Il 28enne, già conosciuto per precedenti specifici, ha preso bottiglie dagli scaffali del supermercato, stava uscendo senza pagare quando è stato fermato dal personale della vigilanza del supermercato. Ha estratto una pistola giocattolo, poi è fuggito. È stato subito fermato dai carabinieri delle locale Stazione e arrestato per tentata rapina. Assistito dall’avvocato Giorgio Pagnoncelli, oggi è comparso davanti al Gip Salvatore Catalano che ha convalidato l’arrestato e disposto i domiciliari presso parenti a Modena oltre a fissare il processo per gennaio.

A.Pa.