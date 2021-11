LECCO – Cinque anni per il figlio, 4 e mezzo per la moglie del boss della ‘ndrangheta Franco Coco Trovato: queste le pene richieste dal sostituto procuratore della Dda – Direzione Distrettuale Antimafia Francesco De Tommaso al processo avanti il collegio del tribunale di Lecco (presidente Nora Lisa Passoni, a latere Giulia Barazzetta e Martina Beggio) per la tentata estorsione nei confronti del titolare dell’impresa Edilnord di Calolziocorte Angelo Musolino.

Per Emiliano Trovato richiesta la condanna a 5 anni, oltre a 1.500 euro di multa mentre a carico della madre Eustina Musolino sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi e una sanzione da 1.200 euro. L’imputazione è tentata estorsione con l’aggravante dal metodo mafioso e recidiva reiterata.

L’episodio risale al 2017, la presunta vittima del tentativo di estorcere denaro è rispettivamente cugino e nipote dei due accusati ora alla sbarra.

La prossima udienza, con l’emissione delle sentenze, è prevista per il 31 gennaio del 2022.

