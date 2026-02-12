TENTATIVO DI SABOTAGGIO A MANDELLO SULLA LINEA LECCO-TIRANO

MANDELLO DEL LARIO – Un grave episodio di danneggiamento alla linea ferroviaria Lecco-Tirano è stato scoperto nella notte tra l’11 e il 12 febbraio vicino alla stazione di Mandello del Lario. Intorno alle 2:25, il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco è intervenuto su segnalazione di un guasto tecnico, rivelando un tentativo di sabotaggio che fortunatamente non ha interrotto la circolazione dei treni.

Durante i primi accertamenti, gli agenti hanno rinvenuto cavi elettrici bruciati per un tratto di circa 80 centimetri e un cavo d’acciaio sezionato in più punti. Le indagini sono proseguite nelle ore successive con il supporto della Digos e della Polizia Scientifica, che hanno localizzato una bottiglia di plastica vuota con residui di liquido infiammabile, compatibile con un gesto doloso.

Al momento, l’episodio non è stato rivendicato da alcun gruppo o individuo, e non ha provocato ritardi o disagi alla viabilità ferroviaria. La Procura della Repubblica di Lecco ha immediatamente aperto un fascicolo processuale a carico di ignoti per il reato di “pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento” (art. 431 c.p.), avviando interlocuzioni dirette con la Dda di Milano per identificare i responsabili.

RedCro