TENTATO OMICIDIO, ARRESTATA UNA DONNA A CARENNO. 50ENNE AL ‘MANZONI’

LECCO – Una trentenne di Carenno è stata arrestata per tentato omicidio. La donna – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – ha incontrato in un’abitazione un 50enne e al termine della discussione l’ha accoltellato a un braccio e a un polmone.

Il 50enne è ricoverato all’ospedale ‘Manzoni’ con una prognosi di 40 giorni. Fermata dai carabinieri, il movente potrebbe essere legato alla droga.

Oggi è comparsa in tribunale a Lecco davanti al Gip Nora Lisa Passoni per l’udienza di convalida, assistita dall’avvocato Elena Ammannato. Il Pm Giulia Angeleri ha contestato alla 30enne, residente nella Valle San Martino, il tentato omicidio e ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice Passoni ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare in carcere. È stata rinchiusa nella sezione femminile del carcere del Bassone di Como.

L’avvocato Ammannato valuterà nei prossimi giorni la richiesta di una misura alternativa per la trentenne.

