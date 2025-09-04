TERMINATA LA BONIFICA DEL PARCO RIO TORTO A VALMADRERA

VALMADRERA – A Valmadrera è stato risolto il problema riguardante la fuoriuscita di acque nere avvenuta nel weekend scorso nell’area del centro sportivo intercomunale “Rio Torto”. Il sindaco Cesare Colombo ha spiegato che la riparazione della tubazione danneggiata è stata effettuata sabato da Lario Reti Holding. A seguire, la stessa azienda ha provveduto a effettuare le operazioni di pulizia e bonifica dell’area coinvolta.

L’allarme era stato lanciato da Ats Brianza, che aveva segnalato come l’intasamento e la successiva rottura di una condotta per le acque nere avessero provocato lo sversamento di reflui nella zona verde e lungo la viabilità interna del parco, situata tra Malgrate e Valmadrera, nelle vicinanze dell’area fitness. Questo ha comportato la diffusione di odori sgradevoli e situazioni potenzialmente pericolose dal punto di vista igienico-sanitario. Per questo motivo, l’accesso è stato temporaneamente vietato dalla Polizia locale in tutta l’area interessata, inclusa la zona dedicata all’attività fisica.

I lavori di ripristino sono stati conclusi ieri, garantendo la messa in sicurezza e la riqualificazione del terreno e rendendo nuovamente percorribile e utilizzabile la zona.

RedCro