“TERRITORI SICURI”. BANDO CARIPLO DA 788MILA EURO PER MODELLI DIGITALI

MILANO – Fondazione Cariplo sostiene quattro progetti innovativi e di ricerca partecipata per prevenire, monitorare e gestire il rischio frane o alluvioni nell’ambito del bando “Territori Sicuri – Studiare soluzioni innovative per le comunità a rischio frane o alluvioni“, con un budget complessivo di 3 milioni di euro.

L’iniziativa intende sostenere ricerche in chiave locale per sviluppare e favorire l’adozione di soluzioni e strategie innovative per affrontare il dissesto idrogeologico. L’Italia si trova ad affrontare una sfida cruciale legata al dissesto idrogeologico, con il 94% dei comuni a rischio di frane, alluvioni ed erosione costiera. Questi fenomeni, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici, causano danni economici significativi, compromettono infrastrutture vitali e mettono in pericolo vite umane.

In questo scenario, Fondazione Cariplo ha scelto di intervenire con il bando “Territori Sicuri”, un programma che promuove soluzioni innovative per migliorare la sicurezza delle comunità attraverso un approccio integrato che unisce ricerca scientifica, partecipazione locale e tecnologia avanzata. Con un budget complessivo di 3 milioni di euro, il bando rappresenta un investimento strategico per il benessere e la resilienza delle comunità locali, con particolare attenzione al coinvolgimento attivo delle Fondazioni di Comunità e delle popolazioni interessate. L’iniziativa, che sostiene progetti pilota in aree ad alto rischio, si propone di sviluppare modelli replicabili in altri contesti, creando un impatto duraturo e sostenibile.

Per quanto riguarda Lecco, il progetto si chiama TWINFALL (788.500 euro di finanziamento) e affronta i rischi legati a frane di crollo e colate detritiche nelle Prealpi lombarde, aree particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Attraverso lo sviluppo di modelli digital twin, verranno implementate soluzioni predittive per supportare la pianificazione territoriale e le misure di mitigazione. I comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario collaboreranno con enti di ricerca come il CNR per garantire l’efficacia e l’applicabilità delle soluzioni proposte.