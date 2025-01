TERZA GIORNATA DEL ‘PETRALLI’, VINCONO I PULCINI 2015 DELLA ROVINATA

LECCO – Tocca alla categoria Pulcini 2015 scendere in campo per la terza giornata del Torneo in Memoria di Fabrizio Petralli, esempio nella vita e nello sport. Si confrontano per la vittoria, oltre la squadra di casa, l’Aurora San Francesco, il Monte Marenzo e il Valmadrera.

Durante il pomeriggio di sole si gioca un girone di qualificazione in cui tutti incontrano tutti e vengono così decretate le due finali, disputate nel primo pomeriggio. Due bellissime partite, davvero molto combattute.

La finale per il primo e secondo posto resta a reti inviolate fino a 3′ dalla fine, quando un gol tutto biancorosso decreta la vittoria dei padroni di casa, ma onore e merito agli avversari del Valmadrera che ci hanno creduto fino alla fine.

La classifica finale:

1 – Rovinata

2 – Valmadrera

3 – Aurora San Francesco

4 – Monte Marenzo

Le squadre partecipanti:

Le premiazioni: