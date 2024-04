TIFOSI SPREGIUDICATI IN AUTOGRILL. UN PRETE LI RICONOSCE E RIMPROVERA

LECCO – Di rientro dalla sconfitta di Parma che ha sancito la definitiva retrocessione della Calcio Lecco dalla serie B, un gruppo di tifosi blucelesti si è fermato in autogrill mettendo in mostra atteggiamenti censurabili: oltre a essere “alticci”, i supporter si sono fatti notare per la caciara, il linguaggio volgare e qualche furtarello delle merci esposte.

Nello stesso spazio in quel momento sostavano dei giovani ragazzi di un oratorio del territorio, accompagnati da un sacerdote. Incontrarsi e riconoscersi per le due realtà lecchesi non è stato difficile.

Ritenendo poco edificante l’esempio dei tifosi per i suoi ragazzi, il sacerdote si è avvicinato ai tifosi rimproverandoli per il loro comportamento. È stata una conversazione tutto sommato garbata, racconta un testimone, il prete ha saputo usare le parole giuste e gli ultras hanno accettato la tirata d’orecchie e si sono scusati.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. I tifosi più scatenati si sono riveduti mentre i più giovani ricorderanno l’esempio del sacerdote, composto ma intransigente di fronte a comportamenti sbagliati.