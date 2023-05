ROMA – Il senatore della Repubblica Tino Magni ha presentato una interrogazione parlamentare sulla vicenda di Cecco Bellosi.

Cecco Bellosi, coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano, è stato perquisito in data 11 maggio su disposizione della Procura di Como nell’ambito di un’indagine in cui è accusato di danneggiamento aggravato della lapide a Giulino di Mezzegra, località sul lago in cui Benito Mussolini venne fucilato a morte. Il 28 aprile scorso Bellosi racconta di avere “tolto i fiori che erano stati messi su quella lapide da una squadra di fascisti”.