PECHINO – Non sono passate inosservate le ultime splendide uscite dello sciatore Tommaso Sala, che è stato convocato per far parte della spedizione olimpica di Pechino 2022. Il lecchese delle Fiamme Oro sarà ai nastri di partenza insieme a Dominik Paris, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer, Matteo Marsaglia, Luca De Aliprandini e Giuliano Razzoli.

Chissà che a convincere i CT dello sci alpino italiano non sia stata la splendida discesa dell’atleta nostrano, che ha ottenuto il suo record personale chiudendo sesto in classifica a Kitzbuehel, in Coppa del Mondo.

“Ho lavorato parecchio e ho fatto del mio meglio a tutte le gare per raggiungere questo obiettivo – commenta Tommaso Sala –. Dopo il 6° posto di Kitzbuehel ero ancora in discussione, poi ieri sera sono riuscito a fare ancora una buona gara ed è arrivata la convocazione. Sono felice e adesso non vedo l’ora di partire per andare a Pechino”.

Soddisfazione anche da parte dello Sci Club Lecco, Pierfrancesco dei Cas portavoce dello staff tecnico commenta: “Per Tommy credo sia il coronamento del sogno di una vita, ma lo è anche per noi e per tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco in tutti questi anni, dagli inizi della sua carriera sino a oggi. Questa è la moneta più bella con cui possiamo essere ripagati, viviamo per quei momenti e definire a parole le emozioni che stiamo provando è impossibile”.

Un sorridente e soddisfatissimo Pietro Brivio, vice presidente dello Sci Club, aggiunge: “La convocazione alle Olimpiadi di Tommy è uno dei risultati che scaturiscono dal progetto iniziato dieci anni fa dal nostro Club. Non possiamo che essere soddisfatti e a Tommy facciamo un grande in bocca al lupo!”.