TORBOLE, CHE VITTORIA! PICCO LECCO BATTE 3-0 L’IDRA IN A2 DI VOLLEY DONNE

TORBOLE (TN) – La Orocash Picco Lecco torna da Torbole con il sorriso e tre punti pesanti in tasca. La squadra lecchese ha infatti conquistato una vittoria netta per 3-0, frutto di una prestazione brillante che le consente di salire al quinto posto in classifica. Fin dalle prime battute si è percepita la determinazione delle ragazze, capaci di imporre il proprio ritmo e di mettere in difficoltà le avversarie con un gioco aggressivo ma sempre ordinato. Solo nel secondo set si è registrato un momento di calo, quando Torbole è riuscita a impattare sul 24 pari. Ma Lecco ha dimostrato carattere e lucidità, chiudendo ai vantaggi e portando a casa un parziale fondamentale.

Le protagoniste non sono mancate: Tesoro ha guidato l’attacco con colpi precisi e potenti, Casari ha dato sicurezza alla difesa con interventi puntuali e coraggiosi, confermando la qualità del collettivo. Da evidenziare anche Mancastroppa, il palleggio, determinante in battuta e straordinaria nella distribuzione alle compagne.

Al termine della gara, il coach Federico Belloni ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Bella partita devo dire. Oggi le ragazze hanno giocato veramente una buona partita in tutti i fondamentali. Siamo state brave ad approcciare l’avversario in maniera molto aggressiva ma allo stesso tempo disciplinata. Solo un piccolo calo verso la fine del secondo set ha permesso alle nostre avversarie di impattare sul 24 pari. Poi bravissime a chiudere ai vantaggi. Veramente brave tutte”.

Con questa vittoria, Orocash Picco Lecco conferma di essere in crescita e guarda con fiducia ai prossimi impegni, “consapevole di avere un gruppo unito e capace di esprimere un gioco di alto livello”.

Idras Torbole Casaglia-Pallavolo Picco 0-3

(21-25 25-27 18-25)