TORNA “CINE MINIMO”: IL PROGRAMMA DEL PRIMO TRIMESTRE 2026

LECCO – A Lecco riparte “Cine Minimo“, la rassegna cinematografica d’autore allo Spazio Teatro Invito in via Ugo Foscolo 42, con un ricco programma da gennaio a marzo 2026 tutti i martedì sera. L’iniziativa, organizzata da Dinamo Culturale, propone film internazionali di qualità con ospiti e collaborazioni locali.

Si inizia il 13 gennaio con “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi, documentario su Gaza in collaborazione con associazioni. Il 20 gennaio tocca a “Scomode verità” di Mike Leigh, sul cinema britannico sociale, e il 27 “Orfeo” di Virgilio Villoresi con il regista presente.