TORNA “CINE MINIMO”: IL PROGRAMMA DEL PRIMO TRIMESTRE 2026

LECCO – A Lecco riparte “Cine Minimo“, la rassegna cinematografica d’autore allo Spazio Teatro Invito in via Ugo Foscolo 42, con un ricco programma da gennaio a marzo 2026 tutti i martedì sera. L’iniziativa, organizzata da Dinamo Culturale, propone film internazionali di qualità con ospiti e collaborazioni locali.
Si inizia il 13 gennaio con “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi, documentario su Gaza in collaborazione con associazioni. Il 20 gennaio tocca a “Scomode verità” di Mike Leigh, sul cinema britannico sociale, e il 27 “Orfeo” di Virgilio Villoresi con il regista presente.
Febbraio propone “L’amore che non muore” di Gilles Lellouche (martedì 3), “Vita privata” di Rebecca Zlotowski (il 10), “Sinners” di Ryan Coogler (il 17) e “Un film fatto per bene” di Franco Maresco con incontro (il 24). Marzo continua con “Enzo” di Laurent Cantet e Robin Campillo (3 marzo), “The Life of Chuck” di Mike Flanagan (il 10), “La meccanica delle cose” di Alessandra Celesia con la regista (il 17), “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro (il 24) e “Love” di Dag Johan Haugerud (il 31).
Ingresso a 5 euro intero, 4 euro ridotto, con abbonamenti disponibili. Per dettagli: www.teatroinvito.it.