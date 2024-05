TORNA “E…STATE A TEATRO”: TRA GIUGNO E LUGLIO 5 SPETTACOLI A CARENNO

CARENNO – Ritorna ‘E…state a teatro’, la rassegna di cinque spettacoli che andrà in scena nei mesi di giugno e luglio al cineteatro San Pio X di Carenno, organizzata dal comitato Fita (Federazione italiana teatro amatori) di Lecco e Como, insieme alla parrocchia di Santa Maria Immacolata, alla compagnia I Teatranti, alla pro loco, con il patrocinio e il contributo del Comune di Carenno e delle numerose realtà locali che sostengono l’iniziativa.

Quattro commedie brillanti e uno spettacolo per bambini che si avvicenderanno sul palco per regalare al pubblico momenti di serenità e divertimento. Si parte sabato 8 giugno, alle 21, con ‘Attenti a quella vasca’ di Donata Pirola, portata in scena dall’Associazione Non Solo Teatro di Calusco d’Adda. Si prosegue la settimana successiva, il 15 giugno alle 21, con la compagnia teatrale Le Gocce di Civate e il loro ultimo lavoro dal titolo ‘Appuntamento alle otto’, tratto da ‘Il letto ovale’ di Ray Cooney e John Chapman. Sabato 22 giugno, sempre alle 21, tocca a Teatro in Sala di Calolziocorte, con ‘Io! Gianalberto delle Vigne marchese di Torre Lunga’ di Angelo Maggioni.

Si riprende domenica 21 luglio, alle 17.30, con uno spettacolo per bambini realizzato da una compagnia professionista: ‘La festa di Capitan Uncino’, di Francesca Corti, messo in scena da Albero blu di Lecco. Infine, sabato 27 luglio, alle 21, I Mattattori di Buguggiate con ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame, giunta ormai alla cinquantunesima replica.

“Siamo davvero contenti di proseguire con la tradizione del teatro estivo a Carenno, per la quarta edizione – dice Valeria Bianco, presidente di Fita Lecco-Como –. Forti degli interessanti riscontri di pubblico degli scorsi anni, vogliamo proseguire ancora mostrando con orgoglio i lavori delle nostre compagnie amatoriali e avvicinando sempre più persone al teatro, sia come attori, tecnici, ma anche spettatori. Ringrazio inoltre le compagnie, tutti i volontari che ci hanno dato una mano, i Teatranti, il Comune, la Parrocchia e i commercianti di Carenno che con il loro sostegno concreto rendono possibile la realizzazione di questa iniziativa”.