LECCO – Questa notte si dorme un’ora in più, la bella notizia per i letargici amanti del piumone regalerà 60 minuti “orizzontali” extra grazie al ritorno all’ora solare.

L’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Il tempo impostato in questo modo viene così definito Tempo Universale.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre occorre ricordarsi di portare le lancette degli orologi indietro di un’ora. Se da un lato si guadagna un’ora di sonno extra e mattinate più luminose, dall’altro vedremo calare il buio molto prima.

La differenza sarà solo di un’ora, ma per i bambini si tratta di una vera rivoluzione. L’importante è risintonizzare l’organismo sui ritmi biologici giusti. Per i giovanissimi che vanno a letto tardi e che la mattina faticano a svegliarsi, può essere l’occasione per guadagnare un’ora di sonno in più.

RedLC