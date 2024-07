TORNA ‘PINK NIC’: SERATA DI BENEFICENZA SUL LAGO DI OGGIONO

MOLTENO – Ritorna l’evento ‘Pink Nic’, una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento, che si terrà venerdì 19 luglio alle 20. In seguito a una temporanea impossibilità di raggiungere Cascina Roncaccio, l’evento si svolgerà a pochi metri dalla riva del lago di Oggiono, nel suggestivo scenario di fronte all’Oggiono Kayak Team.

La presidente Daniela Invernizzi commenta: “Quest’anno il nostro amato ‘Pink Nic’ ritorna, ma in una nuova location. A causa di problemi temporanei di accesso a Cascina Roncaccio, ci spostiamo di qualche centinaio di metri per approdare in un luogo altrettanto incantevole: la riva del lago di Oggiono, di fronte all’Oggiono Kayak Team. Non vediamo l’ora di tornare a Cascina Roncaccio appena sarà possibile con nuove proposte, e nel frattempo vi aspettiamo per un evento speciale in questa nuova cornice”.

L’evento sarà caratterizzato da teli stesi sull’erba e balle di fieno, offrendo una vista panoramica sul lago di Oggiono e un’atmosfera incantevole. L’intrattenimento musicale sarà curato da ‘I Lucernari’, che allieteranno la serata con la loro musica. Il menù del ‘Pink Nic’ by Sassella Event: strudel di verdure, risotto all’acqua di pomodoro, gelato di burrata e basilico ligure, tiramisù e acqua. Il servizio bar offrirà birra, bibite e caffè disponibili per l’acquisto.