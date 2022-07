MONTE MARENZO – Torna, dopo due anni di stop causati dalla pandemia di Covid-19, San Paol in Fest. Appuntamento per giovedì 7, venerdì 8, e sabato 9 luglio al Parco Penne Nere di Monte Marenzo. Sarà la nona edizione della festa che diventerà occasione di aggregazione per tutto il paese e per il territorio circostante. L’evento con ingresso gratuito è organizzato dall’associazione Andech con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo in collaborazione con la Protezione Civile e L’Associazione Nazionale Alpini (sezione di Monte Marenzo).

Sarà un mix di ottima birra artigianale, natura, musica live con band da tutto lo stivale e non solo, piatti nostrani e tanta compagnia. Questo il programma completo della festa (l’inizio dei concerti è per le 21:30).

Giovedì 7 luglio: The Shandon (Ska Core/Punk Rock – Milano) + The Fighettas (Punk Rock – Brianza).

Venerdì 8 luglio: Raphael & Survivors Band (Reggae – Savona) + Kosmodromo (Rock – Brianza).

Sabato 9 luglio: The BellRays (Garage Rock/Punk – USA) + Black Banana (Rock – Milano) + Special guest: Massi Lanciasassi Combat Trio dalle 20.

Tutti i giorni la cucina è aperta dalle 19 con piatti preparati al momento da gustare con la birra

artigianale del Birrificio Indipendente Elav. Parte dei proventi della manifestazione saranno destinati al sostegno di alcune famiglie di Monte Marenzo che ospitano profughi ucraini e al finanziamento delle storiche attività di solidarietà portate avanti da Andech. Al Parco ci sarà lo stand informativo dell’associazione SIMBIO e materiale informativo di sensibilizzazione sul tema dell’ecosostenibilità. I parcheggi sono in via Stoppani.