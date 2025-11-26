TORNA “XMAS LAB 2025”: UN WEEKEND DI ATMOSFERA NATALIZIA

LECCO – Torna a Lecco, sabato 29 e domenica 30 novembre, “Xmas Lab – Il Mercatino di Natale” di spazio Oto Lab, uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio a Lecco. L’ex opificio di via Mazzucconi 12, oggi spazio creativo e luogo d’incontro per eventi, esposizioni e workshop, si trasforma come ogni anno in un piccolo villaggio natalizio contemporaneo, dove tradizione e creatività si fondono in un’atmosfera accogliente e autentica.

Tra le pareti industriali di Oto Lab si snoderà un percorso tra idee regalo originali e ricercate, realizzate da artigiani, designer e artisti selezionati: gioielli, accessori, decorazioni, oggetti per la casa, candele, illustrazioni, abbigliamento, vintage e pezzi unici handmade. Non mancheranno i corner food & drink, con proposte di qualità perfette per una pausa gustosa tra un acquisto e l’altro. Il weekend sarà inoltre arricchito da una serie di attività collaterali pensate per grandi e piccoli, che animeranno lo spazio e il quartiere di Rancio lungo le sponde del torrente Gerenzone.

Sabato 29 novembre, dalle 15 alle 18, il workshop “Sfumature di vino”, propone l’incontro di ceramica lavorata a mano con degustazione di vini. L’evento è a cura di Elisa Oddo – Doddy Design e Laura Cereta – LaWine e viene richiesta una prenotazione anticipata tramite i loro canali social o al numero 3495286904.

Domenica 30 novembre, il programma si apre alla scoperta del territorio di Rancio, San Giovanni e Malavedo insieme a Officina Gerenzone, che propone una doppia passeggiata (ore 10-12 o 14-16) con partenza e arrivo da Oto Lab: un’occasione per riscoprire il fascino delle sponde del fiume, ma soprattutto il luogo protagonista di “Progetto Paradone” per il restauro degli antichi manufatti di derivazione dell’acqua a scopi industriali. Registrazione obbligatoria online .

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, appuntamento con “Il pianeta degli alberi di Natale pop-up”, laboratorio per bambini a cura di Manuela Sormani, pensato per un piccolo gruppo di 10 partecipanti: un momento di fantasia e manualità per i più piccoli, immersi nella magica atmosfera del Natale. Per iscrizioni inviare un messaggio al numero 3391087930.

Xmas Lab rinnova anche quest’anno la propria attenzione al sociale. Durante il weekend saranno presenti Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco e Ashia, associazione impegnata in progetti di sostegno e inclusione, che proporranno iniziative solidali dedicate alla comunità. Un modo concreto per unire lo spirito natalizio al valore della condivisione e della solidarietà, trasformando il mercatino in un’occasione per fare del bene, insieme.