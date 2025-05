TORNANO I “CONCERTI DI SANTA MARTA” COL QUARTETTO GOLDBERG

LECCO – La rassegna “La musica dello spirito – I concerti di Santa Marta” è un appuntamento ormai tradizionale del periodo dopo Pasqua. Anche quest’anno la Comunità Pastorale Madonna del Rosario rinnova la proposta di quattro appuntamenti musicali con programmi e interpreti di alto livello nella chiesa di Santa Marta a Lecco. Una proposta che invita a riflettere sulla musica come linguaggio potente e ponte per eccellenza tra il mondo materiale e quello spirituale.

“Nella complessità di questa epoca nuova e tra i drammi che lacerano il mondo diventa urgente fermarsi e mettersi in ascolto: di noi stessi, dell’altro che ci sta accanto e dell’Altro che dà speranza ai nostri giorni – dice mons. Bortolo Uberti – Dentro una sosta, nel silenzio, trova posto la musica che solleva in alto l’animo, dà un respiro fresco al nostro pensiero ed allarga gli orizzonti con un linguaggio che attraversa i tempi e i confini. I concerti di Santa Marta sono un’opportunità per fermarci e ritrovare l’anima che nella nostra fretta è rimasta indietro o che un po’ si è persa negli affanni e nelle preoccupazioni”.

Il progetto sottolinea la religiosità dell’evento sonoro, considerandola da angolazioni molteplici: il fragile corpo di un violino solista con le sue corde, capaci di sfiorare il silenzio o di elaborare complessi dialoghi; il coro degli strumenti in quartetto e delle voci umane riunite nella polifonia.

Prestigioso è il concerto inaugurale, che avrà luogo oggi sabato 17 maggio alle 21: capolavori di Haydn, Mendelssohn e Beethoven interpretati dal Quartetto Goldberg, una delle più rilevanti giovani formazioni italiane, regolarmente presente sulla scena internazionale. Il Quartetto Goldberg nasce infatti nel 2021 e da allora si perfeziona con il Quartetto di Cremona all’Accademia Stauffer di Cremona. Vincitore del 42° Premio Abbiati della Critica Italiana intitolato a “Piero Farulli – Miglior giovane ensemble”, del premio speciale “Una Vita nella Musica” Giovani 2024 del Teatro La Fenice di Venezia e del primo premio al Filippo Nicosia Chamber Music Award 2023, l’ensemble è recentemente diventato “Artista in Residenza” presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles, nella classe di Corina Belcea e Miguel da Silva, e presso la Escuela de Música Superior Reina Sofía di Madrid, sotto la guida di Günter Picher.

I prossimi appuntamenti del Quartetto lo vedranno esibirsi sui palchi di MITO SettembreMusica, Festival di Trieste “Il faro della musica”, i concerti del Quirinale di Roma, Società Aquilana dei concerti Barattelli, Barco Teatro di Padova, in due tournée in Giappone e Cina, nonché apparizioni in Grecia, Serbia e Norvegia. I successivi appuntamenti prevedono giovedì 29 maggio i Vespri della Beata Vergine, giovedì 5 giugno un concerto della Accademia Corale di Lecco e giovedì 12 giugno il violinista Antonio Mastalli. Tutti i concerti sono a ingresso libero.